Тамбов, 17 февраля, 2022, 17:34 — ИА Регнум. В убийстве заместителя начальника управления автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области Виктора Вакульчика подозревается его родственник. Об этом 17 февраля сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

Силует мужчины с ножом

Тело 56-летнего Вакульчика с ножевыми ранениями было найдено утром 14 февраля в подъезде многоквартирного дома, где он проживал. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». По одной из версий, преступление могло быть связано со служебным положением жертвы.

Теперь следователи считают, что к убийству может быть причастен 30-летний сын супруги Вакульчика от первого брака. По версии следствия, он напал на отчима с ножом из-за личного конфликта. Расследование продолжается.