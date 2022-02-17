Магнитогорск, Челябинская область, 17 февраля, 2022, 17:32 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области под суд отдан один из местных жителей, который обманывал женщин. Ему вменяют мошенничество, сообщает пресс-служба областного главка МВД.

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По данным следствия, он знакомился с гражданками в социальных сетях, входил к ним в доверие, а затем предлагал организовать бизнес по продаже дорогостоящих мобильных телефонов по заниженной стоимости. А после этого гражданин просил перевести ему деньги якобы для приобретения товара.

От него пострадали две местных жительницы. Общий размер ущерба превысил 1,2 млн рублей. Ему грозит до десяти лет колонии. Материалы дела рассмотрит Правобережный районный суд.