Москва, 17 февраля, 2022, 17:37 — ИА Регнум. В Румынии далеко не все стремятся к поглощению Молдавии, и поэтому не стоит считать, что однозначной целью разгромного для молдавской власти соцопроса была дискредитация кишинёвских властей для ускоренного поглощения Румынией. Об этом 17 февраля ИА REGNUM заявила доктор политических наук, профессор РАНХиГС, доцент МГУ Наталья Харитонова.

Iulian Burcescu Майя Санду

«Такое мнение имеет право на существование. Однако нужно учитывать, что в Румынии далеко не все представители правящей элиты желают поглощения Молдавии. Есть и те, кто понимает, что Молдавия с ее агонизирующей экономикой — это дополнительный груз для самой Румынии, которой, как известно, самой далеко до уровня государств Западной Европы», — заявила эксперт.

Кроме того, Румынии выгодно иметь Молдавию в ее нынешнем состоянии — представляющей собой рынок дешевой рабочей силы и сбыта румынских товаров, считает политолог.

Румыния скорее хотела бы заполучить Молдавию в «полное управление». Так, Бухарест опосредованно, но весьма активно участвует в политической жизни Молдавии, отметила Харитонова.

«Это утверждение справедливо хотя бы потому, что правящая верхушка в Молдавии, включая президента станы, практически поголовно является гражданами Румынии. Поэтому дискредитация властей в Кишиневе вполне вписывается в политическую линию Бухареста в отношении Молдавии», — заключила эксперт.

Напомним, что по результатам проведённого румынскими социологами соцопроса, президент Молдавии Майя Санду возглавила список политиков с самым большим антирейтингом, что дало повод ряду экспертов сделать заключение о том, что власти Румынии сознательно дискредитируют власти Молдавии с целью скорейшего поглощения республики.