Вашингтон, 17 февраля, 2022, 17:41 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден посетит с официальным визитом штат Огайо, где он обрадует жителей новостью о выделении $1 млрд на очистку и восстановление экологически пострадавших районов в регионе Великих озер, сообщает 17 февраля Reuters.

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Выделение средств было одобрено в рамках двухпартийного инфраструктурного законопроекта, подписанного в ноябре прошлого года.

Белый дом постарается продемонстрировать преимущества инфраструктурного законопроекта в преддверии решающих промежуточных выборов. Сейчас демократы особенно стремятся раздобрить граждан в надежде получить их поддержку и сохранить власть в Вашингтоне.

Ожидается, что Байден посетит такие города Огайо, как Кливленд и Лорейн.

Байден расскажет, как правительство планирует удалить токсичные отложения и восстановить среду обитания в районе Великих озер.

Как сообщалоИА REGNUM, в центре инфраструктурного плана — модернизация транспортной инфраструктуры, включая дороги, мосты и аэропорты. Кроме того, администрация США планирует сократить остывание от Китая по темпам экономического развития.