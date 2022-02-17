Белград, , 17:34 — REGNUM Так называемая независимость Косово не удалась, так как это сепаратистское образование уже 14 лет безуспешно пытается стать членом ООН. Такое мнение высказал ИА REGNUM профессор международного права юридического факультета Университета в Косовской Митровице Деян Мирович.

Сербия и Косово Bože pravde

«Самые большие успехи так называемое Косово достигло после того, как к власти пришел действующий президент Сербии, ранее премьер-министр Александр Вучич. Он обеспечил албанским сепаратистам эффективный контроль над всей территорией края, чего не было до 2008 года», — рассказал Мирович.

По словам эксперта, это стало возможным после подписания Брюссельского соглашения в 2013 году и Вашингтонского соглашения в 2020 году.

«Даже спустя четырнадцать лет после одностороннего провозглашения независимости Косово ничего не добилось, но зато на внутреннем плане, благодаря Вучичу, косовские сепаратисты добились того, что им даже не снилось до 2008 года. И что потом сказать о президенте Александре Вучиче, кроме того, что он предал национальные интересы в Косово и Метохии», — подытожил Деян Мирович.

Напомним, что 17 февраля 2008 года албанские сепаратисты в Приштине в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. В соответствии с резолюцией 1244 СБ ООН Косово и Метохия является частью Сербии. В настоящее время между Белградом и Приштиной ведутся переговоры о «нормализации отношений» при посредничестве Евросоюза.