Москва, , 17:25 — REGNUM Минфин и Банк России должны совместно решать проблему высокой инфляции в России. Об этом 17 февраля заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Владимир Путин Yarregion.ru

«Серьёзным вызовом для большинства стран мира в последнее время стала инфляция. В России рост потребительских цен по итогам января составил 8,7% в годовом выражении. И это заметно выше установленного ориентира», — заявил Путин.

«Надо сказать, что и в так называемых развитых рыночных экономиках дела обстоят не намного лучше. Для сравнения, в январе текущего года инфляция в США составила 7,5% — это гораздо выше прогнозных показателей, а в Еврозоне 5,1% в годовом выражении. Для этих стран это серьёзный вызов», — указал он.

По его словам, сбалансированность государственных финансов и стабильность ключевых макропоказателей должны быть ключевыми ориентирами для экономических властей России.

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