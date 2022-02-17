Москва, , 17:22 — REGNUM В январе 2022 года в Москве на рынке новостроек зарегистрировали 10 239 договоров долевого участия в строительстве, сообщили 17 февраля в пресс-службе столичного управления Росреестра.

Новостройки. Москва Metr.by

Этот показатель является максимальным за все годы и на 35% превысил результаты января 2021 года, на 54,6% — января 2020 года. При этом на рынке жилой недвижимости в первом месяце года также установлен рекорд — 6811 сделок. Наивысшая активность и в нежилом сегменте — 3428 регистраций.

«Предыдущий максимум января в жилом и нежилом сегментах Росреестр фиксировал в прошлом году, когда было оформлено около 7,6 тыс. договоров — почти в 1,4 раза меньше текущего показателя. При этом если жилье в годовом выражении показало прирост в 1,3 раза, то нежилая недвижимость за год увеличилась в 1,5 раза», — прокомментировал глава управления Игорь Майданов.

Он отметил, что отметка в 10 тыс. сделок является психологическим рубежом для января, через который рынок перешагнул впервые.