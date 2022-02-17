Вашингтон, , 17:43 — REGNUM Американская фармацевтическая компания Purdue Pharma обратится в суд с просьбой отложить рассмотрение нескольких судебных исков против членов семьи Саклеров, владеющих этой компанией, сообщает 17 февраля Reuters.

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Слушание проведет в Нью-Йорке судья Роберт Дрейн. Это произойдет на фоне попыток Саклеров заключить соглашение с восемью штатами и округом Колумбия для урегулирования судебного процесса по делу об их причастности к разжигании опиоидной эпидемии в США.

В данный момент компания юридически защищена от разорения. Если судья согласится продлить юридическую защиту, то это поможет компании выйти из банкротства и распределить миллиарды долларов среди штатов, пострадавших от опиоидного кризиса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Purdue Pharma признала, что сыграла определённую роль в возникновении в США эпидемии опиоидной зависимости. Компания производит сильнодействующее обезболивающее средство OxyContin. Истцы считают, что покупателей не информировали о привыкании, которое вызывает этот препарат.

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