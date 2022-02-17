Москва, , 17:18 — REGNUM Россия пользуется преимущества возросших доходов федерального бюджета бюджета. Об этом 17 февраля заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Владимир Путин Kremlin.ru

«В январе ненефтегазовые доходы бюджета оказались на 27% выше, чем годом ранее. Подчеркну: устойчивая доходная база позволяет нам не только решать текущие задачи, выходить на установленные параметры бюджета, но и готовить, запускать новые, дополнительные меры для развития экономики и инфраструктуры, для укрепления социальной сферы и поддержки российских семей», — заявил Путин.

«Важно, чтобы бюджетное планирование носило системный характер. Нужно и дальше следовать бюджетному правилу», — указал он.