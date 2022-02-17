Москва, 17 февраля, 2022, 17:13 — ИА Регнум. В отличие от многих ведущих стран мира, России удалось проводить сбалансированную бюджетную политику даже на фоне пандемии. Об этом 17 февраля заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Kremlin.ru Владимир Путин

«В отличие от многих других ведущих экономик мира, Россия нейтрализовала свою бюджетную политику. В прошлом году федеральный бюджет исполнен с профицитом — 0,4% ВВП», — заявил Путин.

«Напомню, что городом ранее у нас был зафиксирован дефицит 3,8%. Объём ненефтегазовых доходов по итогам прошлого года составил 16,2 трлн рублей. При этом доходы четвёртого квартала более чем на 20% превысили прогноз правительства, представленный вместе с законом о бюджете», — указал он.