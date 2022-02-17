Подгорица, , 17:11 — REGNUM Правительство Черногории приняло три программы поддержки министерства экономического развития на общую сумму 5,2 млн евро, которая направлена, как было объявлено, на улучшение бизнеса микро-, малых и средние предприятия, ремесленников и максимально возможный вклад в развитие перерабатывающей промышленности.

Евро Santeri Viinamäki

Этот пакет программ, как объявил министр Яков Милатович, предусматривает повышенный процент безвозвратной поддержки для предприятий, работающих в менее развитых муниципалитетах, с акцентом на северный регион.

«Признавая потребности экономики, а также важность этих секторов для процветающего развития экономики Черногории, Министерство экономического развития создало программы поддержки на этот год со значительно большими средствами, которые улучшат общую деловую среду и стимулируют дальнейшего восстановления и экономического развития. В начале марта будут объявлены публичные приглашения для участия во всех программах, в которых будет указана основная информация, условия и порядок подачи заявок, сроки и другая актуальная информация», — говорится в сообщении.