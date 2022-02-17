Москва, , 17:18 — REGNUM Владимир Зеленский ищет встречи с Владимиром Путиным ради саморекламы и, возможно, исходя из поисков гарантий собственной личной безопасности. Об этом 17 февраля ИА REGNUM заявил политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Беда всех этих переговорщиков, представителей многих стран Запада, утративших полноценный суверенитет, в том, что они во время личной встречи с президентом России могут говорить вполне адекватные вещи, но вернувшись домой, или на отдельных пресс-конференциях, возвращаются к текстам, написанным в русле риторики Вашингтона», — заявил эксперт.

По мнению политолога, с Киевом ситуация ещё хуже. Украинские политики, в том числе президент, не считают обязательным придерживаться данных ранее обещаний

Александр Дудчак «Это считается нормальным. Народ Украины не воспринимает это как нечто неправильное, в т. ч. и потому что расшатаны нервы, память не хочет и не может удерживать мощные потоки противоречивой и лживой информации. Клиповое мышление овладело массами».

Зеленскому нужна встреча с Путиным для саморекламы, ему крайне нужна картинка для СМИ, пояснил Дудчак. Причем эта картинка, считает политолог, нужна не только «для скандала и возможных хамских выпадов по окончанию мероприятия».

«Если произойдёт чудо, и Германия и Франция, очнувшись от летаргического сна, поймут, что Россию не удастся заставить капитулировать, и осознают, что война нужна только Вашингтону и нанесёт непоправимый ущерб Европе, они таки совместными усилиями заставят Зеленского смириться с необходимостью выполнять «Минск-2», — отметил эксперт.

В таком случае Владимиру Зеленскому очень нужна встреча с Путиным, т.к. у него нет никаких гарантий личной безопасности и сохранения своего имущества, а также своего привилегированного положения от Запада, считает Дудчак.

«В случае войны, имя Зеленскому будет «цугцванг» — ему некуда будет бежать. И ирония по поводу предложения, адресованного Владимиром Путиным Петру Порошенко, относительно убежища в России, может вызвать зависть у Зеленского… Но это пока всё же из области политической фантастики», — заключил эксперт.

Напомним, что представитель Украины, посол страны в Германии Андрей Мельник, срочно обратился к представителям Германии с просьбой организовать встречу в нормандском формате.