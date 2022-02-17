Москва, 17 февраля, 2022, 17:18 — ИА Регнум. Владимир Зеленский ищет встречи с Владимиром Путиным ради саморекламы и, возможно, исходя из поисков гарантий собственной личной безопасности. Об этом 17 февраля ИА REGNUM заявил политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

«Беда всех этих переговорщиков, представителей многих стран Запада, утративших полноценный суверенитет, в том, что они во время личной встречи с президентом России могут говорить вполне адекватные вещи, но вернувшись домой, или на отдельных пресс-конференциях, возвращаются к текстам, написанным в русле риторики Вашингтона», — заявил эксперт.

По мнению политолога, с Киевом ситуация ещё хуже. Украинские политики, в том числе президент, не считают обязательным придерживаться данных ранее обещаний

Александр Дудчак «Это считается нормальным. Народ Украины не воспринимает это как нечто неправильное, в т. ч. и потому что расшатаны нервы, память не хочет и не может удерживать мощные потоки противоречивой и лживой информации. Клиповое мышление овладело массами».

Зеленскому нужна встреча с Путиным для саморекламы, ему крайне нужна картинка для СМИ, пояснил Дудчак. Причем эта картинка, считает политолог, нужна не только «для скандала и возможных хамских выпадов по окончанию мероприятия».

«Если произойдёт чудо, и Германия и Франция, очнувшись от летаргического сна, поймут, что Россию не удастся заставить капитулировать, и осознают, что война нужна только Вашингтону и нанесёт непоправимый ущерб Европе, они таки совместными усилиями заставят Зеленского смириться с необходимостью выполнять «Минск-2», — отметил эксперт.

В таком случае Владимиру Зеленскому очень нужна встреча с Путиным, т.к. у него нет никаких гарантий личной безопасности и сохранения своего имущества, а также своего привилегированного положения от Запада, считает Дудчак.

«В случае войны, имя Зеленскому будет «цугцванг» — ему некуда будет бежать. И ирония по поводу предложения, адресованного Владимиром Путиным Петру Порошенко, относительно убежища в России, может вызвать зависть у Зеленского… Но это пока всё же из области политической фантастики», — заключил эксперт.

Напомним, что представитель Украины, посол страны в Германии Андрей Мельник, срочно обратился к представителям Германии с просьбой организовать встречу в нормандском формате.