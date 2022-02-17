Тюмень, 17 февраля, 2022, 17:07 — ИА Регнум. Лицом тюменских термальных курортов стала звезда «Дома 2» Ольга Бузова. Ролик с её участием опубликован в группе Visit Tyumen «Агентства туризма и продвижения Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Vk.com/visittyumen Цитата из видео, опубликованном в группе Visit Tyumen «Агентства туризма и продвижения Тюменской области»

В ролике Бузова рекламирует тюменские термальные источники со словами: «Жизнь одна! Кайфуйте! Погрузись в тюменские термы — холодные снаружи, горячие внутри».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Тюменская область вошла в программу чартерных туристических авиарейсов, а также получила в 2020 году титул термальной столицы России. Тюменскую область в 2021 году посетили около 2,9 миллиона туристов из более чем 60 регионов страны. Это почти на 30% выше уровня 2020 года, сообщает информационный центр правительства региона.