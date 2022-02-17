Польша планирует строить на границе с Россией стену
Варшава, 17 февраля, 2022, 17:03 — ИА Регнум. Заграждение на границе с Россией в перспективе будет построено на территории Польши, передаёт 17 февраля ZET.
Антон Афанасьев ИА REGNUM
Вид на крепостную стену
Как рассказал заместитель польского министра национальной обороны Войчех Скуркевич, постройка заграждения предусмотрена концепцией развития польской пограничной службы.
«Мы только планируем. Это укрепление системы безопасности на границе с Калининградской областью записано в деятельности погранохраны».
Он добавил, что польские границы планируется укреплять «современными средствами».