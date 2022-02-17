Варшава, 17 февраля, 2022, 17:03 — ИА Регнум. Заграждение на границе с Россией в перспективе будет построено на территории Польши, передаёт 17 февраля ZET.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Вид на крепостную стену

Как рассказал заместитель польского министра национальной обороны Войчех Скуркевич, постройка заграждения предусмотрена концепцией развития польской пограничной службы.

Скуркевич «Мы только планируем. Это укрепление системы безопасности на границе с Калининградской областью записано в деятельности погранохраны».

Он добавил, что польские границы планируется укреплять «современными средствами».