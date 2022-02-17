Таллин, 17 февраля, 2022, 17:02 — ИА Регнум. В четверг, 24 февраля, в столице Эстонии пройдет факельное шествие, посвященное в дню провозглашения независимости Эстонии. Об этом сообщил портал национал-консерваторов uueduudised.ee.

रघुबीर सिंह С факелами

Отмечается, что подобное мероприятие пройдет уже в девятый раз и организовано активистами оппозиционной Эстонской Консервативной Народной партии (EKRE).

Собрание начнется на площади Вабадузе в 18:00 по местному времени (19:00 по Москве). Шествие традиционно начнется около 19:00 (20:00 по Москве) после исполнения государственного гимна Эстонии и речи председателя EKRE Мартина Хельме.

Факелы будут бесплатно раздаваться участникам акции. На шествие также призывать брать государственные флаги большего или меньшего размера, при этом политические плакаты просят оставить дома.

Факельное шествие проходит с 2014 года и за эти годы превратилось в настоящий народный праздник, отмечает издание. Во время предкоронавирусной пандемии количество участников шествия увеличивалось с каждым годом, и 24 февраля 2019 года собралось почти 10 000 человек.

В 2021 году факельное шествие проходило в меньшем формате из-за пандемии коронавируса, но в 2022 году оно снова будет масштабным.