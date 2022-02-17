Москва, , 16:58 — REGNUM Законопроект о политической рекламе внесли в Госдуму депутаты фракции СРЗП во главе с Юрием Григорьевым, передает корреспондент ИА REGNUM 17 февраля.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Инициатива направлен на правовое регулирование распространения политическими партиями информации о своей деятельности, пропаганды своих взглядов, целей и задач через рекламу.

Дается определение политическое рекламы — «информация, распространенная вне агитационного периода любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на пропаганду взглядов, целей, задач и обнародование результатов деятельности политической партии, ее региональных отделений и иных структурных подразделений».

Принятие закона позволят свободно использовать все возможные рекламные инструменты для распространения информации о своей деятельности и пропаганды своих взглядов вне агитационного периода, отметили авторы.

При этом в действующем законодательстве не определено понятие политической рекламы. Федеральный закон «О рекламе» не распространяется на политическую рекламу, в том числе предвыборную агитацию и агитацию по вопросам референдума. Предвыборная агитация, агитация по вопросам референдума регулируется законодательством о выборах.

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