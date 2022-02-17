Москва, , 16:58 — REGNUM Несмотря на сложную ситуацию, российская экономика показала хороший результат в 2021 году. Об этом 17 февраля заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Владимир Путин Kremlin.ru

«На фоне непростой глобальной ситуации российская экономика в прошлом году показала хороший результат. По оценке Минэкономразвития, ВВП страны вырос на 4,6%. И, таким образом, отечественная экономика не только полностью скомпенсировала спад 2020 года, но и превысила докризисный уровень», — заявил Путин.