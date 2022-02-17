Архангельск, 17 февраля, 2022, 16:54 — ИА Регнум. В Архангельске скончался семилетний мальчик, пострадавший в ДТП в конце января, сообщает Регион 29.

Autostrada.md Пешеходный переход

Напомним, 22 января водитель автомобиля «Toyota Camry» сбил на нерегулируемом пешеходном переходе женщину с двумя детьми. От полученных травм четырехлетняя девочка скончалась на месте, мальчика и его мать госпитализировали.

Как сообщало ИА REGNUM, в отношении водителя возбуждено уголовное дело, он находится под домашним арестом.