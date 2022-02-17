Таллин, , 16:53 — REGNUM В таллинском парке Паэ состоится празднование Масленицы, сообщила управа столичной части города Ласнамяэ.

Масленица Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Я рада, что мы вновь можем пригласить жителей Ласнамяэ на традиционное празднование Масленицы. Увы, в последние годы эта традиция прервалась в связи с распространением коронавируса», — сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

На мероприятии состоятся выступления ансамблей русской народной песни и танца, а также будет продаваться масленичная еда, в первую очередь, блины. Все посетители смогут принять участие в хороводе, а дети — поучаствовать в интересных мастер-классах и бесплатно покататься на пони. Кульминацией мероприятия станет сожжение чучела Масленицы.

Масленицу в Ласнамяэ будут отмечать в субботу, 5 марта, с 14 до 17 часов по местному времени (с 15 по 18 по Москве). Все мероприятия пройдут под открытым небом в парке Паэ, сразу за зданием районной управы.

Ласнамяэ — самый большой жилой район столицы Эстонии, крупнейшее местное самоопределение страны. В нем проживают более 118 000 человек, то есть больше чем во втором по значимости городе страны Тарту.

Район является исторически русскоязычным, это единственный район в столице, где численность русских жителей превышает численность эстонцев. Причем доля эстонцев в нем продолжает сокращаться и в постсоветский период. Доля русскоязычных составляет здесь не менее 70% от общего числа.