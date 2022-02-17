Таллин, 17 февраля, 2022, 16:53 — ИА Регнум. В таллинском парке Паэ состоится празднование Масленицы, сообщила управа столичной части города Ласнамяэ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Масленица

«Я рада, что мы вновь можем пригласить жителей Ласнамяэ на традиционное празднование Масленицы. Увы, в последние годы эта традиция прервалась в связи с распространением коронавируса», — сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

На мероприятии состоятся выступления ансамблей русской народной песни и танца, а также будет продаваться масленичная еда, в первую очередь, блины. Все посетители смогут принять участие в хороводе, а дети — поучаствовать в интересных мастер-классах и бесплатно покататься на пони. Кульминацией мероприятия станет сожжение чучела Масленицы.

Масленицу в Ласнамяэ будут отмечать в субботу, 5 марта, с 14 до 17 часов по местному времени (с 15 по 18 по Москве). Все мероприятия пройдут под открытым небом в парке Паэ, сразу за зданием районной управы.

Ласнамяэ — самый большой жилой район столицы Эстонии, крупнейшее местное самоопределение страны. В нем проживают более 118 000 человек, то есть больше чем во втором по значимости городе страны Тарту.

Район является исторически русскоязычным, это единственный район в столице, где численность русских жителей превышает численность эстонцев. Причем доля эстонцев в нем продолжает сокращаться и в постсоветский период. Доля русскоязычных составляет здесь не менее 70% от общего числа.