Екатеринбург, 17 февраля 2022, 16:53 — REGNUM В Екатеринбурге по факту нападения мигрантов на двух местных жительниц возбуждены два уголовных дела. Об этом сообщает старший помощник главы свердловского управления СКР Александр Шульга.

Уголовное дело
Уголовное дело
Sledcom.ru

Одно из них — о хулиганстве, совершённом группой лиц, завёл Следственный комитет. Второе — об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью — полиция. Оно уже передано в СКР.

Оба дела соединены в одно производство. Виновным грозит до семи лет колонии.

Как сообщало ИА REGNUM, преступление произошло 11 февраля. Пострадали женщина и её дочь. Изначально полиция задержала только одного из нападавших. Но после разразившегося скандала полицейские активизировали работу и поймали уже двоих. Установление всех участников нападения продолжается.

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