Екатеринбург, , 16:53 — REGNUM В Екатеринбурге по факту нападения мигрантов на двух местных жительниц возбуждены два уголовных дела. Об этом сообщает старший помощник главы свердловского управления СКР Александр Шульга.

Уголовное дело

Sledcom.ru

Одно из них — о хулиганстве, совершённом группой лиц, завёл Следственный комитет. Второе — об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью — полиция. Оно уже передано в СКР.

Оба дела соединены в одно производство. Виновным грозит до семи лет колонии.

Как сообщало ИА REGNUM, преступление произошло 11 февраля. Пострадали женщина и её дочь. Изначально полиция задержала только одного из нападавших. Но после разразившегося скандала полицейские активизировали работу и поймали уже двоих. Установление всех участников нападения продолжается.

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