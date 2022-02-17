Екатеринбург, 17 февраля, 2022, 16:53 — ИА Регнум. В Екатеринбурге по факту нападения мигрантов на двух местных жительниц возбуждены два уголовных дела. Об этом сообщает старший помощник главы свердловского управления СКР Александр Шульга.

Sledcom.ru Уголовное дело

Одно из них — о хулиганстве, совершённом группой лиц, завёл Следственный комитет. Второе — об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью — полиция. Оно уже передано в СКР.

Оба дела соединены в одно производство. Виновным грозит до семи лет колонии.

Как сообщало ИА REGNUM, преступление произошло 11 февраля. Пострадали женщина и её дочь. Изначально полиция задержала только одного из нападавших. Но после разразившегося скандала полицейские активизировали работу и поймали уже двоих. Установление всех участников нападения продолжается.