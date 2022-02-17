Вашингтон, 17 февраля, 2022, 16:47 — ИА Регнум. Модель и актриса Джулия Фокс прокомментировала высказывание рэп-исполнительницы Азилии Бэнкс в свой адрес. Об этом 17 февраля пишет E!

David Shankbone Канье Уэст

В одном из своих постов Бэнкс, утверждала, что Фокс стала «помехой» для рэпера Канье Уста из-за своей наркозависимости. Она также утверждает, что роман модели и музыканты был «плохим пиар-ходом».

В ответ на это Джулия Фокс утверждала, что ранее «была слишком добра» к Азилии Бэнкс. «Я открыто говорю о своих проблемах с зависимостью, потому что хочу избавиться от неё… Не все зависимые — «торчки». Это настоящая чёртова болезнь. И я также открыто говорила о своем пути к выздоровлению!» — утверждает модель.

ИА REGNUM напоминает, что Джулия Фокс не раз рассказывала о своей наркозависимости. После смерти её близкой подруги она решила перестать употреблять запрещённые вещества.