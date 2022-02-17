Рига, 17 февраля, 2022, 16:45 — ИА Регнум. Государство должно найти возможность хотя бы раз в несколько лет оплачивать ремонт деталей для слуховых аппаратов костной проводимости и кохлеарных имплантатов (для компенсации тяжелой потери слуха). Об этом руководитель Латвийского детского центра слуха Сандра Кушке заявила местному «Радио 4».

Matthijs Слуховой аппарат

По ее словам, соответствующая инициатива уже дошла до профильной комиссии парламента страны, решение вопроса может состояться уже в 2022 году.

Как пояснила Кушке, вопрос затрагивает несколько проблем. Так, дети получают оплаченные государством кохлеарные импланты и слуховые аппараты, но у них есть детали, которые время от времени ломаются, а ремонт стоит очень дорого — от 200 до 600−700 евро.

«Суммы большие, далеко не все родители могут их покрыть, а доступность и работоспособность устройства для ребенка критически важна, ведь это дает возможность ему нормально учиться, общаться со сверстниками и не отставать в развитии», — подчеркнула глава Латвийского детского центра слуха.

Кушке вместе с авторами инициативы хочет добиться того, чтобы государство хотя бы раз в пять лет оплачивало ремонт кохлеарных имплантатов, а также финансировало замену проводов, батареек и прочих деталей, которые выходят из строя и без которого ребенок погружается в царство тишины.