17 февраля 2022 | Время чтения 2 мин

Василий Иванов, , 18:11 — REGNUM В Нижнем Новгороде проходит совместный выставочный проект Московского музея современного искусства и ГМИИ им. Пушкина «Неназываемое», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Выставка «Неназываемое» в Государственном центре современного искусства «Арсенал». Нижний Новгород Василий Иванов © ИА REGNUM

В проект вошли наиболее яркие и значимые произведения авторов отечественного искусства за последние 100 лет, объединённые в диалоге с работами арт-сообщества Нижнего Новгорода. Сам город, его история и особая атмосфера задали направление и связи между коллекцией музея и локальным контекстом.

Выставка «Неназываемое» в Государственном центре современного искусства «Арсенал». Нижний Новгород Василий Иванов © ИА REGNUM

Выставка «Неназываемое» в Государственном центре современного искусства «Арсенал». Нижний Новгород Василий Иванов © ИА REGNUM

Выставка «Неназываемое» в Государственном центре современного искусства «Арсенал». Нижний Новгород Василий Иванов © ИА REGNUM

Сегодня всё чаще происходят события, название которым нам дать затруднительно. Размышления на эту тему навели кураторов на мысли о понятии неназываемого. В проекте, представленном в «Арсенале», речь идет о неназываемом, так остро ощущаемом сегодня — тревожащем и настораживающем своей неизведанностью.

Айдан Салахова. Саспенс Василий Иванов © ИА REGNUM

Работа Евгения Антуфьева из проекта «Бессмертие навсегда» Василий Иванов © ИА REGNUM

Работа Ксюши Ласточки Василий Иванов © ИА REGNUM

Структура выставки включает три части, расположенные в трёх залах: «археология неназываемого», «зыбкое пространство», «действие/неподвижность».

Работа Олега Васильева из цикла «Стихи Всеволода Некрасова» Василий Иванов © ИА REGNUM

Работа Игоря Мухина из серии «Советские детские площадки 1988-1989» Василий Иванов © ИА REGNUM Владимир Чернышев. Камень Василий Иванов © ИА REGNUM

Выставка «Неназываемое» в Государственном центре современного искусства «Арсенал». Нижний Новгород Василий Иванов © ИА REGNUM

Задаваясь вопросами о природе неназываемого, причинах возникновения и роли в настоящем, кураторы прослеживают следы его присутствия в ключевых произведениях XX—XXI столетий из коллекции ММОМА.

Выставка «Неназываемое» в Государственном центре современного искусства «Арсенал». Нижний Новгород Василий Иванов © ИА REGNUM

Татьяна Ахметгалиева. Песни дикой Косатки Василий Иванов © ИА REGNUM

Иван Чуйков. Окно LXIV Василий Иванов © ИА REGNUM

Выставка «Неназываемое» в Государственном центре современного искусства «Арсенал». Нижний Новгород Василий Иванов © ИА REGNUM

Выставка «Неназываемое» в Государственном центре современного искусства «Арсенал». Нижний Новгород Василий Иванов © ИА REGNUM Павел Пепперштейн. Флаги в пустыне Василий Иванов © ИА REGNUM

Выставка «Неназываемое» в Государственном центре современного искусства «Арсенал». Нижний Новгород Василий Иванов © ИА REGNUM

Выставка проходит до 20 февраля в Государственном центре современного искусства «Арсенал».

Выставка «Неназываемое» в Государственном центре современного искусства «Арсенал». Нижний Новгород Василий Иванов © ИА REGNUM

Участники: Никита Алексеев, Виктор Алимпиев, Евгений Антуфьев, Татьяна Ахметгалиева, Олег Васильев, Кирилл Гаршин, группа «Синий суп», Александра Дементьева, Аня Желудь, Константин Звездочетов, Юрий Злотников, Илья Кабаков, Ирина Корина, Андрей Кузькин, Олег Кулик, Таус Махачева, Андрей Монастырский, Ирина Нахова, Юрий Нолев-Соболев, Павел Пепперштейн, Виктор Пивоваров, Дмитрий Пригов, Александр Родченко, Евгений Рухин, Айдан Салахова, Леонид Соков, Леонид Цхе, Ольга Чернышева, Иван Чуйков, Сергей Шаршун, Михаил Шварцман, Евгений Юфит, Владимир Янкилевский, Игорь Мухин. В проекте приняли участие нижегородские художники: Антон Мороков, Андрей Оленев, Иван Серый, Яков Хорев, Владимир Чернышев, Your Mum’s Knight.