Киев, 17 февраля, 2022, 16:44 — ИА Регнум. Только вступив в НАТО, Украина получит «гарантии безопасности», заявил 17 февраля украинский президент Владимир Зеленский, передаёт ВВС.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

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Отметив, что НАТО — это и есть гарантия безопасности для Украины, Зеленский пояснил: «Гарантия того, что мы не лишимся независимости».

Добавим, что Зеленский продолжает уверять, что членство в НАТО вызвано необходимостью.