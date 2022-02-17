Екатеринбург, , 16:40 — REGNUM Два избивших жительниц Екатеринбурга молодых человека задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Об этом сообщил журналистам глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Изолятор и нарушитель

Цуканов М.В

Это подростки 2004 и 2005 года рождения, обучающиеся в одном из колледжей. Один из них ранее уже задерживался за причастность к грабежу и был поставлен на учёт в инспекции по делам несовершеннолетних.

«Работа по установлению других возможных соучастников нападения продолжается», — добавил полковник Горелых.

Как сообщало ИА REGNUM, преступление было совершено вечером 11 февраля. При этом в полиции заявляли журналистам, что задержали только одного из нападавших, остальные якобы не преступали закон. Вопрос сдвинулся с мёртвой точки только после разразившегося федерального скандала.

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