Новая Усмань, Воронежская область, , 16:39 — REGNUM Администрация Новоусманского района Воронежской области оказывает содействие правоохранительным органам, которые устанавливают обстоятельства истории с насильным удержанием женщины на местной ферме. Об этом сообщили в пресс-службе района 17 февраля.

В наручниках (сс) KlausHausmann

«Отметим, в сельскую администрацию никаких тревожных сигналов не поступало, при этом, по словам соседей, девушка имела в распоряжении мобильный телефон, вела «ТикТок», общалась с односельчанами», — уточнилив администрации района.

«На наш взгляд, на противоречивой информации сложно делать какие-то выводы, и мы надеемся, что сотрудники силовых ведомств смогут дать объективную оценку произошедшему», — добавили в администрации.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, организация «Альтернатива» разместила в соцсети информацию о молодой женщине из Бурятии, которую вместе с двумя маленькими детьми держали в рабстве на ферме в Новоусманском районе Воронежской области. По данным правозащитников, которые указали точный адрес фермы и имена ее владельцев, женщину избивали, насиловали, ее детей спаивали.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Бурятии помогут женщине с детьми, которых два года держали в рабстве