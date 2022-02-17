Новая Усмань, Воронежская область, 17 февраля 2022, 16:39 — REGNUM Администрация Новоусманского района Воронежской области оказывает содействие правоохранительным органам, которые устанавливают обстоятельства истории с насильным удержанием женщины на местной ферме. Об этом сообщили в пресс-службе района 17 февраля.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, организация «Альтернатива» разместила в соцсети информацию о молодой женщине из Бурятии, которую вместе с двумя маленькими детьми держали в рабстве на ферме в Новоусманском районе Воронежской области. По данным правозащитников, которые указали точный адрес фермы и имена ее владельцев, женщину избивали, насиловали, ее детей спаивали.
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