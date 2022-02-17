Санкт-Петербург, 17 февраля, 2022, 17:35 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге приговорили к 4,5 годам колонии Павла Павленко, пытавшегося собрать самодельное взрывное устройство по видеороликам из интернета с помощью имевшихся у него компонентов. Об этом приговоре 17 февраля сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Иван Шилов ИА REGNUM Приговор

Как выяснилось в суде, в 2011 году электромонтер Павленко принял ислам, однако, по его словам, придерживается только традиционного вероисповедания. Подсудимый уверял, что не имел экстремистских намерений, а лишь праздное любопытство — сможет ли он собрать настоящее взрывное устройство по видеороликам, опубликованным в интернете, или нет.

Как установило следствие, с 1 июня по 9 сентября 2021 года он приобрел взрывчатые и иные вещества, которые хранил в своей квартире. Завершить начатое он не смог, так как был задержан сотрудниками полиции.

По словам Павленко, в июне 2021 года он поехал в Кировский район Ленобласти, где на местах боёв нашел тротиловые шашки времен Великой Отечественной войны и извлек из них взрывчатое вещество. После чего вернулся домой в Петербург, где с помощью видеороликов решил собрать СВУ и взорвать его в безлюдном месте.

«Вину признаёт полностью, понимает, что совершил преступления, но при этом поясняет, что он не хотел совершать теракт или иным способом навредить людям, он это делал только из любопытства и по своему собственному желанию, — уточнили в ОПС. — Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4,5 года в исправительной колонии общего режима».