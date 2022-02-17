Кострома, , 17:21 — REGNUM Костромская область вышла на плато по коронавирусу. Об этом в ходе пресс-конференции 17 февраля сообщил главный санитарный врач региона Александр Кокоулин.

Фото штамма «Омикрон» Центр «Вектор»

«Ситуация с заболеваемостью на территории региона остаётся напряженной из-за высоких показателей. Однако последние несколько дней мы видим стабилизацию, цифры по суточному приросту заболеваемости остановились примерно в одних пределах. Считаю, мы вышли на плато. Думаю, на следующей неделе пойдёт снижение. Косвенным подтверждением этого может служить снижение заболеваемости ОРВИ на прошлой неделе на 4%», — сказал врач.

Напомним, основной подъём пятой волны коронавируса в регионе начался с 25 января 2022 года. В этот день инфекцию выявили у 234 человек. За 3 недели суточное количество заражений увеличилось в 5 раз, превысив 1000. В последние несколько число новых случаев почти не менялось и осталось в пределах 1100. 16 и 17 февраля статистики фиксировали незначительное снижение.

Однако о снятии ограничений в регионе речи пока не идёт. Для этого области нужно выйти на «стабильную тенденцию по снижению». Другими словами, коэффициент распространения коронавируса Rt (рассчитывается путём деления числа заразившихся за последние 4 суток по отношению к предыдущим перед этим 4 суткам) должен составлять 0,5.

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