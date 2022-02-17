Москва, , 16:34 — REGNUM Суд в Москве отправил под стражу 30-летнюю женщину, выбросившую из окна новорождённого сына. Об этом 17 февраля сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Арест Relax.tavrika.su

«С учётом позиции государственного обвинителя Люблинской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении 30-летней женщины, обвиняемой в покушении на убийство своего новорождённого сына, меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 15 апреля 2022 года», — рассказали в прокуратуре.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 20 ст. 106 УК РФ («Приготовление к убийству матерью новорождённого ребёнка»).

Ранее СМИ сообщили, что 14 февраля в квартире на улице Ставропольская женщина родила мальчика, а после поместила его в полиэтиленовый пакет и выбросила на улицу с четвёртого этажа. Малыша обнаружили и госпитализировали в тяжёлом состоянии, сейчас его жизни ничего не угрожает.