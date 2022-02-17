Москва, , 16:33 — REGNUM Совет при президенте России по кодификации и совершенствованию законодательства не поддержал проект закона о регулировании перевозок, осуществляемых через сервисы совместных поездок, а также ужесточающий требования к водителям и автомобилям. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 февраля, об этом сообщил глава совета, председатель комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Павел Крашенинников Duma.gov.ru

По мнению совета, разработчики в законопроекте стремятся вместо урегулирования отношений в данной сфере и защиты прав обеих сторон лишь поставить под жесткий государственный контроль повседневные отношения по перевозке, которые уже в достаточной степени урегулированы нормами и принципами гражданского права, отметил Крашенинников.

Авторы законопроекта, а именно Минтранс, предложил запретить перевозчику свободно определять стоимость поездки и обсуждать ее с попутчиком, а также законодательно определить предельно допустимый размер компенсации затрат автовладельца — в расчет будут браться показатели предполагаемого расстояния, стоимости топлива, марки автомобиля и прочее. Совет в своем заключении указывает на недопустимость подобных ограничений, нарушающих принцип свободы договора.

«Убедительного обоснования для подобных ограничений в законопроекте не представлено», — подчеркнул Крашенинников.

Другая статья, нарушающая принцип свободы договора, заключается в ограничении количества совместных поездок, которые могут осуществляться одним и тем же исполнителем и на использовании при перевозке только транспортных средств категории М 1 (легковой автомобиль).

По мнению совета, из текста законопроекта остается непонятна форма договора, предусмотренная между пассажиром и водителем — письменная или устная. В этой части законопроект противоречит сам себе.

В России популярен сервис «BlaBlaCar», однако поездки через него сопряжены с рядом рисков, отмечают эксперты.

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