Владимир, , 16:31 — REGNUM Прокуратура Владимирской области добивается устранения нарушений жилищных прав ветерана Великой Отечественной войны. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Проблемы ветхого жилья Иван Шилов © ИА REGNUM

В Селивановском районе жилищная комиссия администрации Новлянского сельского поселения отказала ветерану Великой Отечественной войны 1922 года рождения в постановке учет в качестве нуждающейся в жилом помещении.

При этом у пожилой женщины нет жилых помещений в собственности. Администрация не провела оценку жилищных условий заявительницы с учетом ее возраста и состояния здоровья.

Главе администрации Новлянского сельского поселения прокуратурой внесено представление, по результатам рассмотрения которого 15 февраля ветерана поставили на учёт. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Прокуратура также привлечена в процесс по рассмотрению административного иска местной жительницы к администрации Новлянского сельского поселения о признании незаконным отказа в постановке на жилищный учет. Суд удовлетворил иск. Прокуратура региона взяла на контроль восстановление жилищных прав ветерана находится на контроле прокуратуры Владимирской области.