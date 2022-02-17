Москва, 17 февраля, 2022, 16:28 — ИА Регнум. Стоимость туров на майские праздники может резко возрасти с начала апреля в связи с завершением акций раннего бронирования. Об этом заявила на пресс-конференции 17 февраля исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туризм

«Уже сейчас очевидно, что буквально с первых чисел апреля стоимость отдыха на майские праздники и на лето по завершении этих акций увеличится как минимум на 30%, а на некоторых направлениях, может быть, даже на 50%», — сказала она.

Ломидзе отметила, что «продажи очень хорошие», при этом высокий спрос на предварительное бронирование наблюдается какна выездных, так и на внутренних туристических направлениях.

«На данный момент вырывается вперёд Египет, но Турция наступает ему на пятки», — рассказала она.

На внутренних туристических направлениях «однозначно и безусловно» лидируют Краснодарский край и Крым, добавила глава АТОР.