Тверь, , 16:27 — REGNUM В Твери разгорелся очередной скандал вокруг работы сервиса «Яндекс.Такси» — водитель отказался везти пассажира, выяснив, что основная сумма за поездку будет оплачена бонусами.

Такси Дарья Драй © ИА REGNUM

Как сообщает портал wik-end.com, житель Твери Артур С. Утром вызвал такси через приложение «Яндекс Go». Когда заказчик вышел к подъехавшей машине, той уже не было — по словам Артура С. Водитель просто уехал. Он связался со службой поддержки, ему обещали прислать новую машину. Однако, проехав лишь четверть пути, водитель заявил, что дальше не поедет. На вопрос о причине отказа водитель заявил, что сумма вызова такси составляет всего 46 рублей, а за такие деньги он работать отказывается. Причиной низкой стоимости стал промокод, который применил пассажир.

После длинного диалога, в ходе которого таксист требовал выйти из машины либо доплатить, пассажир покинул автомобиль и вызвал другое, уже третье такси.

Официальный аккаунт Яндекс Go в соцсети обещал пассажиру «разобраться в истории», заверив, что промокод не влияет на заработок водителя.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее «Яндекс.Такси» обвинили в блокировке работы таксопарка в Ростове-на-Дону.