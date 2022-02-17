Санкт-Петербург, , 17:49 — REGNUM Уровень годовой инфляции в Петербурге вырос за первый месяц 2022 года на 0,2 процентных пункта и достиг отметки в 8,9%. Об этом 17 февраля сообщили в пресс-службе Северо-Западного ГУ Банка России.

Инфляция Дарья Антонова © ИА REGNUM

При этом медленнее остальных цены росли на продовольственные товары. Стоимость молочных продуктов (сыры, сливочное масло) изменилась за счёт средств, затраченных на транспортировку, сырьё, оборудование и упаковку. Рост стоимости бананов, лимонов и груш ускорился, а вот другие цитрусовые, апельсины, росли в цене медленнее, так как количество импортных поставок сократилось.

Цены на подержанные транспортные средства выросли в январе ввиду ограниченного предложения на авто в специализированных салонах с прошлого года. На это, в свою очередь, повлиял дефицит электронных компонентов.

Рост тарифов на пользование общественным транспортом Петербурга с 1 января 2022 года также повлиял на рост инфляции. А вот на сдерживание оказывало влияние сохранение на уровне 2021 года размера платы за капитальный ремонт жилых помещений.

В Банке России прогнозируют, что процент годовой инфляции снизится в 2022 году до отметки в 5,0 — 6,0%.

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