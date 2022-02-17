Санкт-Петербург, 17 февраля, 2022, 17:49 — ИА Регнум. Уровень годовой инфляции в Петербурге вырос за первый месяц 2022 года на 0,2 процентных пункта и достиг отметки в 8,9%. Об этом 17 февраля сообщили в пресс-службе Северо-Западного ГУ Банка России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

При этом медленнее остальных цены росли на продовольственные товары. Стоимость молочных продуктов (сыры, сливочное масло) изменилась за счёт средств, затраченных на транспортировку, сырьё, оборудование и упаковку. Рост стоимости бананов, лимонов и груш ускорился, а вот другие цитрусовые, апельсины, росли в цене медленнее, так как количество импортных поставок сократилось.

Цены на подержанные транспортные средства выросли в январе ввиду ограниченного предложения на авто в специализированных салонах с прошлого года. На это, в свою очередь, повлиял дефицит электронных компонентов.

Рост тарифов на пользование общественным транспортом Петербурга с 1 января 2022 года также повлиял на рост инфляции. А вот на сдерживание оказывало влияние сохранение на уровне 2021 года размера платы за капитальный ремонт жилых помещений.

В Банке России прогнозируют, что процент годовой инфляции снизится в 2022 году до отметки в 5,0 — 6,0%.