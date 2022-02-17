Курган, , 16:19 — REGNUM В Курганской области за сутки на 17 февраля с коронавирусной инфекцией госпитализированы 127 человек, выписались по выздоровлению 2122. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Всего за сутки выявлен 1451 заражённый коронавирусом курганец, на 26 человек меньше, чем днём ранее.

Согласно данным сайта «Стопкоронавирус.рф», всего с начала пандемии в Курганской области на 17 февраля выявлено 73 014 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 53 393 человека, скончались 1108 пациентов (на восемь человек больше, чем днём ранее).

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