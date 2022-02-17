Флорида, США, 17 февраля, 2022, 16:47 — ИА Регнум. Законодатели-республиканцы в палате представителей американского штата Флорида приняли законопроект, запрещающий аборты после 15-й недели беременности, сообщает 17 февраля Fox News.

Сердце

Теперь законопроект ожидает голосование в сенате штата. В случае успешного голосования его подпишет губернатор Рон ДеСантис. Отметим, что сам ДеСантис поддерживает инициативу.

Сенатор штата Келли Старгел и представитель штата Эрин Гролл впервые представили законопроект в первый день ежегодной законодательной сессии 11 января.

Законопроект похож на тот, что ранее был принят в Миссисипи, но является менее строгим, чем техасский закон, запрещающий аборты после шести недель беременности.

В поддержку меры уже высказался спикер палаты представителей Крис Спроулз.

Напомним, что тема абортов заняла видное место в американской повестке в 2021 году после того, как судьи согласились рассмотреть иск о запрете абортов в штате Миссисипи. Адвокаты штата обратились в суд с просьбой отменить основополагающий прецедент по делу Роу против Уэйда от 1973 года, который обеспечил конституционное право женщин на прерывание беременности.