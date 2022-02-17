Калуга, , 19:01 — REGNUM В Калуге третий Международный кинофестиваль «Циолковский» с 12 по 16 апреля представит зрителям в планетарии Государственного музея истории космонавтики программу полнокупольного кино, сообщили 17 февраля корреспонденту ИА REGNUM в оргкомитете фестиваля.

Картины полнокупольного кино Space-fest.ru

В программу отобрано пять картин: «Земля в движении» (США), «Мир звезд» (Россия, Ярославль), «Туманности» (Россия, Новосибирск), «Солнце и жизнь Земли» (Россия, Москва), «Постигая невидимую вселенную» (Греция). Каждый фильм посвящен вопросам освоения той или иной области космического пространства, популяризируя наиболее важные направления в изучении космоса профессиональными исследователями. Все фильмы полнокупольного кино будут сопровождаться лекциями — выступлениями ведущих российских ученых.

В Калуге программа полнокупольного кино будет представлена в партнерстве с Ассоциацией планетариев России.

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