Санкт-Петербург, , 17:01 — REGNUM В Петроградском районном суде Санкт-Петербурга состоялось предварительное слушание по уголовному делу в отношении врача-нефролога Александра Земченкова, обвиняемого в убийстве своей супруги, совершенном, по версии следствия, 12 лет назад. Суд продлил срок ареста фигуранта еще на полгода, передает 17 февраля объединенная пресс-служба судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Александр Земченков Mariin.ru

«По итогам заседания суд продлил Земченкову меру пресечения в виде заключения под стражу по 6 августа. Сторона защиты и потерпевшие просили изменить меру на иную, не связанную с лишением свободы», — отметили в ОПС, уточнив, что также защитником и потерпевшими были заявлены ходатайства о признании доказательств недопустимыми.

Сторона обвинения же просила суд предварительное слушание отложить, для подготовки мотивированного ответа по заявленным ходатайствам.

«Следующее предварительное слушание назначено на 28 февраля», — добавили в суде.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по версии следствия, 23 февраля 2010 года в петербургской квартире, где проживали супруги, между Земченковым и его женой — акушером-гинекологом Ириной, произошла ссора из-за измен супруга. В ходе выяснения отношений мужчина ударил женщину, от чего та скончалась. После чего Земченков, считает следствие, расчленил тело жены, упаковал в пакеты и выбросил в неустановленные места на территории Петербурга и Ленобласти. Останки так и не были найдены.

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