Пенза, , 17:21 — REGNUM В Пензенской области в рамках программ «Земский доктор», «Земский фельдшер» и «Земская медицинская сестра» в 2022 году планируют трудоустроить 71 врача и 30 медработников среднего звена. Для них в бюджетах обоих уровней на условиях софинансирования заложено 86 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Андрей Шишкин. Сельский доктор

В 2021 году в сельскую местность устроились работать почти 100 медиков. По программе «Земский доктор» 58 врачей получили выплату в размере 1 млн рублей. Обладателями единовременной компенсационной выплаты в размере 500 тыс. рублей стали 28 фельдшеров и семь медсестер, прибывших работать на селе. На реализацию данных программ направили в прошлом году более 75 млн рублей.

По словам начальник отдела медицинского образования и кадровой политики министерства здравоохранения Пензенской области Наталии Давыдовой, приехать в сельскую местность только лишь за выплатой не получится.

«В случае, если трудовой договор будет расторгнут до истечения пяти лет, выплату придется вернуть пропорционально неотработанному периоду cо дня прекращения трудового договора до истечения пятилетнего срока», — подчеркнула она.

Ранее ИА REGNUM сообщало, за 2019−2020 годы для врачей межрайонных больниц за счет бюджета Пензенской области приобрели 42 квартиры. С 2021 года жильем обеспечивают и врачей, работающих с 2015 года в районных больницах.

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