Калуга, , 16:13 — REGNUM В преддверии Дня защитника Отечества глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев вручил памятные медали «80 лет освобождения Калуги от немецко-фашистских захватчиков» членам регионального отделения Всероссийской организации ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов. Медаль учреждена Городской думой Калуги в честь 80-летия освобождения Калуги, отмечавшегося 30 декабря 2021 года.

Глава городского самоуправления Калуги вручил медали ветеранам Пресс-служба Городской думы Калуги

В декабре медалью были награждены более 140 ветеранов, инвалидов войны и малолетних узников.

«Мы приняли решение наградить не только тех, кто непосредственно участвовал в боях Великой Отечественной, но также и активистов военно-патриотических организаций, советов ветеранов, участников поискового движения, — рассказал Юрий Моисеев. — Члены областного совета ветеранов активно работают с молодёжью, занимаются патриотическим воспитанием, постоянно проводят встречи, помогают ветеранам и поддерживают своих товарищей. Для меня большая честь вручить вам сегодня памятные медали».

Глава городского самоуправления Калуги вручил медали ветеранам Пресс-служба Городской думы Калуги

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, за вклад в развитие ветеранского движения и всестороннюю помощь ветеранам и инвалидам войны Юрий Моисеев также был награждён медалью «За особые заслуги в ветеранском движении».