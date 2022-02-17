София, 17 февраля 2022, 16:12 — REGNUM На орбиту Земли впервые в истории Болгарии будет выведена болгарская книга для детей. Об этом 17 февраля сообщает софийская газета «24 часа».
По официальной информации, произведение под названием «Болгарознайка» известной болгарской писательницы Виктории Петковой отправится в космос на одной из ракет, принадлежащей главе корпорации SpaceX Илону Маску.
Ранее с помощью посредников В. Петкова связалась с указанным миллиардером, который согласился принять участие в акции. Книга в доступной форме рассказывает о традициях, сказках и истории Болгарии, а также знакомит детей с современными технологиями.
Согласно официальным данным, за последние два года запуск ракеты с «Болгарознайкой» откладывался трижды. В ближайшее время на орбиту произведение доставит спутник «Челленджер».