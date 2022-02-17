София, 17 февраля, 2022, 16:12 — ИА Регнум. На орбиту Земли впервые в истории Болгарии будет выведена болгарская книга для детей. Об этом 17 февраля сообщает софийская газета «24 часа».

GuillaumePreat Орбита

По официальной информации, произведение под названием «Болгарознайка» известной болгарской писательницы Виктории Петковой отправится в космос на одной из ракет, принадлежащей главе корпорации SpaceX Илону Маску.

Ранее с помощью посредников В. Петкова связалась с указанным миллиардером, который согласился принять участие в акции. Книга в доступной форме рассказывает о традициях, сказках и истории Болгарии, а также знакомит детей с современными технологиями.

Согласно официальным данным, за последние два года запуск ракеты с «Болгарознайкой» откладывался трижды. В ближайшее время на орбиту произведение доставит спутник «Челленджер».