Санкт-Петербург, 17 февраля, 2022, 16:16 — ИА Регнум. Комплекс защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга от наводнений закрывают из-за угрозы наводнения в городе. Сильный ветер, который ожидается в ночь на 18 февраля, поднимет уровень воды до критических значений, предупреждают 17 февраля в дирекции КЗС.

Дарья Драй ИА REGNUM Затворы судопропускного сооружения С-1

По прогнозу, на утро пятницы 18 февраля уровень воды в Неве поднимется до +160…+170 см над ординаром, что является критическими значениями.

«Принято решение о применении комплекса защитных сооружений для предотвращения угрозы наводнения в Санкт-Петербурге», — уточнили в пресс-службе дирекции.

По предварительному плану, маневрирование затворами КЗС начнется в 20:00 мск 17 февраля. Фактическое время закрытия может быть изменено в зависимости от гидрологической обстановки в восточной части Финского залива.

«В соответствии с регламентом, о закрытии затворов КЗС и приостановке судоходства будет оповещен морской порт «Большой порт Санкт-Петербург» и все заинтересованные организации», — добавили в дирекции КЗС.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ночь на 18 февраля скорость ветра достигнет 20 м/c. По прогнозу погода в пятницу будет облачной с прояснениями. Ночью ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, днем небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега. Ветер южный, юго-восточный, переходящий к западному, юго-западному умеренный с порывами сильного. Температура воздуха в течение суток 0…+2 градусов. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.