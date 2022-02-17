Париж, 17 февраля 2022, 16:10 — REGNUM Во время визита в Ниццу министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что ношение масок в закрытых помещениях, включая предприятия, школы и транспорт, скоро станет не обязательным, сообщает Le Parisien.
По словам министра, маски отменят при условии, если число пациентов с COVID-19, находящихся в реанимации, сократится до 1500 человек.
Министр также перенес дату введения новых послаблений по коронавирусу на середину марта.
Как сообщало ИА REGNUM, план восстановления экономики, запущенный в сентябре 2020 года, позволил поддержать 782 проекта по модернизации промышленных компаний во Франции.
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