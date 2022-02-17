Черкесск, , 16:08 — REGNUM Уголовное дело возбуждено в связи с убийством в Карачаево-Черкесии туриста из Москвы, сообщили 17 февраля в пресс-службе регионального управления СКР.

Жюль Верн. «Двадцать тысяч лье под водой». Драка. Иллюстрация из книги

В убийстве, которое произошло накануне, 16 февраля, подозревается 34-летний житель станицы Сторожевая (Зеленчукский район). По версии следствия, турист погиб в драке: предполагается, что подозреваемый нанёс ему ножом удар в область живота, от которого тот скончался по пути больницу.

Инцидент произошёл на участке местности рядом со станицей Кардоникская, где остановился ехавший по направлению посёлка Архыз Ford Transit с группой москвичей. К иномарке подъехал автомобиль с двумя местными жителями, с которыми у них возник словесный конфликт, переросший в драку.

«В ходе ссоры у подозреваемого на почве личных неприязненных отношений к одному из мужчин внезапно возник преступный умысел, направленный на совершение его убийства, — сообщили в СКР. — В результате злоумышленник нанёс имевшимся при себе ножом не менее одного удара в область живота потерпевшему, от которого мужчина скончался по пути больницу».

Подозреваемый объявлен в федеральный розыск.