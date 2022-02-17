Братск, Иркутская область, , 16:06 — REGNUM В Братске в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» начали перестраивать городской алюминиевый завод «РУСАЛ Братск»: часть корпусов демонтируют, а новые будут строить в 2023 году и снабдят современными электролизёрами — устройствами для разделения компонентов вредных соединений с помощью электрического тока. Об этом и информирует телеграм-канал «Национальные проекты».

Небо и солнце Николай Дятлов © ИА Красная Весна

После перестройки выбросы бензапирена полностью прекратятся, а фтористых соединений — сократятся в десять раз.

Генеральный директор ПАО «Европейская Электротехника» Илья Каленков в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM отметил, что вопрос с выбросами в воздушный бассейн сейчас стоит очень остро.

«Безусловно, есть российские нормы, которые регулируют количество этих выбросы. Но одними нормативными актами данный вопрос не решить. В первую очередь, эта достаточно серьезная проблема для индустриальных городов. Например, в Новокузнецке в связи с тем, что индустриальная застройка была произведена давно, еще в советское время, предприятия расположены так, будто окружают город. Поэтому откуда бы ни дул ветер, он всегда несет все выхлопы на город. В результате чего находится в нем достаточно трудно.

Другой пример — город Святогорск на границе с Финляндией. Даже на подъезде к этому нему начинает щипать в носу, глаза. Запах целлюлозно-бумажного комбината достаточно ядовитый, он сопровождает все время, пока ты перемещаешься по городу. Вероятно, нормативные акты здесь либо игнорируются, либо предприятия оплачивают штрафы и продолжают работу в прежнем режиме.

Проблема стоит остро еще и потому, что очистить воздух очень сложно. Все, что сопряжено с очисткой воздуха от вредных примесей, связано с серьезными материальными затратами и технически сложным оборудованием. Например, если при производственном цикле предприятия применяется система адсорбции вредных газов из воздуха, т. е. дымовые выхлопные газы прокачиваются через сухой адсорбент, который в себя вбирает вредные примеси в воздухе, то воздух выбрасывается чистый. Но далее возникает проблема с утилизацией этого адсорбента, что выливается в серьезные затраты. Поэтому традиционно эти выбросы предприятия задвигали на задний план.

Со сточными водами ситуация обстоит тоже неидеально, но лучше. Контроль над ними очень сильно ужесточился в последнее время. Крупные промышленные предприятия чаще всего имеют такую систему водоснабжения, которая позволяет либо избавиться от стоков вообще, применяя замкнутое оборотное водоснабжение, либо эти стоки минимизировать. Тут сугубо экономические причины.

Это связано с тем, что штрафы за нарушение экологического законодательства сейчас весьма высокие, а отследить такой вред природе в случае со сточными водами не очень сложно. В то же время вода как ресурс достаточно дорогая. Поэтому на многих предприятиях с современными технологиями намного выгоднее использовать замкнутую систему водоснабжения, очищая воду и используя повторно в своем производстве.

Экологическая обстановка имеет прямое влияние на здоровье население, количество заболеваний, в целом на качества жизни. Поэтому роль правительства страны в целом и национального проекта «Экология» в частности невозможно переоценить. И уже есть серьезные сдвиги в этом направлении.

Например, ПАО «ГМК «Норильский никель» практически перестроил свои производства так, что наиболее опасные выбросы основных технологических площадок предприятий фактически сведены к нулю. Для этого был построен новый завод, а старый, который выбрасывал большое количество вредных газов, закрыт. Таким образом, мы четко наблюдаем позитивное движение. Понятно, что в целом результат не будет быстрым, но на 5 летнем горизонте польза от этого Нацпроекта будет колоссальная. И дышать будет легче, и болеть люди будут меньше».

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» в 12 промышленных городах — Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите — проводятся комплексные мероприятия по снижению выбросов в атмосферу.